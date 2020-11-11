Глава Липецкой области опроверг информацию о недостатке кислорода для пациентов с COVID-19

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Липецкая область не испытывает недостатка в кислороде, который требуется госпитализированным пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС в среду сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени".

Ранее ряд местных СМИ заявил о том, что в регионе складывается напряженная ситуация с кислородом, потребность в нем ежедневно растет.

"Да, потребление кислорода выросло в несколько раз. Но проблем с ним в регионе никаких не было и быть не может, потому что у нас свой производитель медицинского кислорода - НЛМК. Мы сами помогали всем, кто к нам обращался за кислородом - Московской области, Белгороду, Курску", - сообщил Артамонов.

Как сообщил в своем аккаунте в Instagram вице-губернатор региона Дмитрий Аверов, ежемесячная потребность липецких ковид-госпиталей в кислороде составляет в жидком виде 273 тонны, в газообразном - 723 тонны. В настоящее время эта потребность полностью удовлетворяется местными организациями.

По данным регионального оперативного штаба на 11 ноября, в Липецкой области с начала пандемии выявлено 9 130 случаев заражения коронавирусом, в том числе 91 - за последние сутки, на госпитализации находятся более 600 пациентов. Всего выздоровели 7 326 человек, 80 человек умерли.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.