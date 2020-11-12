Эксперт: квартиру для профилактики COVID-19 нужно проветривать два-три раза в день

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Проветривание квартиры для профилактики коронавирусной инфекции нужно проводить два-три раза в день и чаще, если позволяют погодные условия. Рабочие помещения же лучше проветривать раз в два часа, сообщил ТАСС эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Рабочие помещения (кабинеты и офисы) необходимо проветривать один раз в 2 часа, по возможности - в сквозном режиме и в отсутствие людей. Вне зависимости от установленного порядка проветривания помещений, следует открывать окна всякий раз после визита посетителей. Конечно, если речь идет об обычной квартире, то достаточно проветривать комнаты 2-3 раза в день. Но если температура за окном позволяет - делать это можно и нужно чаще", - сказал он, добавив, что после визита представителей коммунальных и технических служб, службы доставки квартиру нужно также проветривать.

По словам Лебедева, это является одной из самых простых, но при этом важнейших мер профилактики коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ. Поскольку при проветривании из воздушной среды замкнутого помещения удаляются инфекционные агенты, что значительно снижает риск инфицирования.

Кроме того, эксперт рассказал, что в офисах и других замкнутых помещениях возможна передача коронавирусной инфекции по воздуху - аэрозольным путем. "При передаче коронавируса, да и других респираторных вирусов, нельзя исключать так называемый "аэрозольный путь" - с помощью циркулирующих в воздухе вирусных частиц, находящихся в аэрозольном состоянии. Такая передача инфекции становится возможной в замкнутых помещениях с ограниченным воздухообменом, где находится несколько человек, например, - офис", - пояснил он, подчеркнув, что при разработке профилактических мероприятий этот риск необходимо учитывать.