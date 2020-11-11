В Калининградской области из-за пандемии запретили работу фудкортов до 1 декабря

КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Калининградской области из-за пандемии ввели запрет на работу фудкортов (зон питания) и детских комнат в торговых центрах. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"До 1 декабря запрещена работа фуд-кортов, детских комнат в торговых центрах, а для учреждений общественного питания вводится ограничение на работу с 21:00 до 06:00", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что до 1 декабря МФЦ в регионе переводятся на оказание услуг по предварительной записи. В объектах торговли ограничивается число посетителей до 1 человека на 25 квадратных метров площади.

Для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания и эндокринными заболеваниями до 30 ноября продлен режим самоизоляции. В группы риска по коронавирусу включены также беременные женщины.

Всем профессиональным образовательным организациям (колледжам и вузам), в том числе частным, рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения до 4 декабря. Работодателям "необходимо направить на удаленную работу 50% административного персонала", отмечается в сообщении пресс-службы областного правительства. В регионе сохраняется масочный режим.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новым коронавирсом, на 11 ноября в области зарегистрировано 8 195 случаев заражения инфекцией, в том числе 135 - за прошедшие сутки, что стало новым максимумом для региона. Вылечились 5 302 пациента, умерли 106 человек. По медцинским наблюдением находятся 3 117 человек.