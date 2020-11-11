Гинцбург рассказал о трудностях с транспортировкой вакцины от Pfizer

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса, разработанная фармацевтической компанией Pfizer, может столкнуться с логистическими проблемами из-за необходимости поддержания низких температур при ее хранении. Об этом в среду заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью телеканалу "Россия-24" .

"На первый взгляд, навскидку, там (у вакцины Pfizer - прим. ТАСС) очень большие проблемы будут с логистикой. Эта же вакцина хранится при минус 75 - минус 80 градусах [Цельсия]. Даже в условиях Европы ее логистика будет представлять очень непростую проблему по сравнению с вакциной ["Спутник V"], которая хранится при минус 18 градусах [Цельсия]", - сказал он.

В минувший понедельник компании BioNTech и Pfizer опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По их данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на следующей неделе. На фоне новости об успешных испытаниях ключевые индексы на биржах в Нью-Йорке и Лондоне продемонстрировали уверенный рост.