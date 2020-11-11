Более 10 сотрудников уволились из Республиканской инфекционной больницы Карелии

ТАСС, 11 ноября. Заявления на увольнение по собственному желанию подали 12 сотрудников Республиканской инфекционной больницы Карелии, в которой, в частности, размещены пациенты с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на официальной странице Министерства здравоохранения региона во "ВКонтакте".

Ранее региональные СМИ сообщали, что врачи якобы уволились из-за несогласия со сменой руководства инфекционной больницы.

"На имя главного врача больницы подано 12 заявлений на увольнение по собственному желанию. Решение об увольнении приняли три санитарки, два специалиста из числа врачебного персонала и семь медицинских сестер. Это сотрудники разных подразделений больницы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС подтвердили, что на прошлой неделе в инфекционной больнице Ивана Белкина на посту главврача сменила Юлия Кононенко. Причины смены руководства в ведомстве не пояснили. При этом каких-либо жалоб со стороны уволившихся сотрудников больницы не поступало.

На странице во "ВКонтакте" Министерства здравоохранения региона также отмечается, что на сегодняшний день на работу в инфекционную больницу уже трудоустроились шесть новых сотрудников (два врача, три медицинских сестры и санитарка). Сейчас медицинскую комиссию для трудоустройства проходят еще шесть человек (два врача, две медсестры и две санитарки).

В Республиканской инфекционной больнице находятся заразившиеся коронавирусом пациенты, кроме того, там создан ситуационный центр, который занимается сбором и анализом оперативной информации о местах для пациентов с коронавирусом в медучреждениях.