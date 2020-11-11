CNN: один из советников Трампа заразился коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудник Белого дома Брайан Джек, который является советником президента США Дональда Трампа по политическим вопросам, заразился коронавирусом, утверждает в среду телеканал CNN .

По информации его источника, тест Джека показал положительный результат. Около недели назад он был на вечеринке по случаю всеобщих выборов в США.

Представители Белого дома не подтвердили информацию о заражении Джека, но заверили, что ко всем таким случаям "относятся серьезно".

Ранее коронавирусом заразились глава Министерства жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.