Кабмин обсудит выплаты семьям с детьми и наделение тренеров статусом педагогов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание, на котором в том числе обсудит выделение субсидий на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Решение требуется, чтобы обеспечить такие выплаты в полном объеме, сообщает пресс-служба кабмина.

На заседании планируется также рассмотреть законопроект, согласно которому организации, осуществляющие спортивную подготовку в качестве основной цели, станут образовательными, а участники спортивной подготовки - соответственно обучающимися и педагогическими работниками.

Ранее соответствующее поручение давал президент России Владимир Путин. Так, по итогам прошедшего в октябре заседания Совета по развитию физической культуры и спорта глава государства поручил правительству включить тренеров в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций.

Кроме того, будет обсуждаться законопроект, который позволит обеспечить контроль за правильностью предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу и исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья, а также снизить коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.

Еще одним проектом закона, который будет рассматриваться на заседании, предполагается установить полномочия президента по назначению граждан РФ, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и их освобождению от указанных должностей. Мера будет распространяться на федеральные органы власти, руководство деятельностью которых осуществляет глава государства.

Кабмин также обсудит документ, принятие которого позволит сохранить на службе в уголовно-исполнительной системе высококвалифицированный личный состав, а также устранить дефицит высокопрофессиональных кадров.

Сельскохозяйственные кооперативы и единый госзаказчик в строительстве

Правительство также рассмотрит в четверг законопроект, который поможет уточнить вопросы кооперативного управления в сельском хозяйстве. В том числе планируется упростить процедуру создания кооперативов сельскохозяйственными товаропроизводителями, не являющимися юридическими лицами. На заседании обсудят и проект закона, который установит механизм ввода в гражданский оборот на территории РФ лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Еще одной темой станет создание в России единого государственного заказчика в сфере строительства. Как поясняют в кабмине, решение должно повысить эффективность государственных капитальных вложений при осуществлении функций государственного заказчика по строительству объектов гражданского назначения, финансируемых за счет федерального бюджета.

Планируется также рассмотреть законопроект, цель которого - обеспечение россиян, проживающих в малочисленных населенных пунктах, возможностью просматривать 20 российских обязательных общедоступных телеканалов из первого и второго мультиплексов. Кроме того, кабмин обсудит документы, направленные на развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по международным маршрутам, а также объектов транспортной инфраструктуры - автовокзалов и автостанций.

Еще один законопроект, вынесенный на заседание, связан с обращением донорской крови. Проектом предполагается, что организации, работающие в этой сфере, могут быть привлечены к административной ответственности при несоблюдении ими правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов.

Правительство также рассмотрит вопрос о выделении средств Татарстану для возмещения расходов на строительство здания инфекционной больницы. Проект распоряжения направлен на повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в регионе, уточняют в кабмине.