Около 60% опрошенных россиян не верят в скидки на распродаже в "черную пятницу"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Около 60% россиян считают ежегодную распродажу в "черную пятницу" скорее обманом, чем акцией, позволяющей сэкономить, и лишь 9% планируют приобретать товары в дни ее проведения. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (имеется в распоряжении ТАСС), опросившего представителей экономически активного населения России.

"Черная пятница" - это скорее обман, убеждены 60% респондентов. Такая позиция более популярна среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (67%) и респондентов с доходом от 80 тыс. руб. (68%). Кроме того, мужчины чаще, чем женщины, скептически относятся к традиционной ноябрьской распродаже: 65% против 54% соответственно. Лишь 18% россиян не сомневаются в том, что в "черную пятницу" цены действительно снижаются, эту точку зрения чаще всего разделяет молодежь до 24 лет (35%)", - говорится в опросе.

Большинство имеющих работу россиян (73%) не собираются воспользоваться ноябрьской распродажей. В прошлом году 66% опрошенных не планировали совершать покупки в "черную пятницу". Купить какие-либо товары или услуги в эту "черную пятницу" намерены лишь 9% респондентов (10% женщин и 9% мужчин) - это меньше, чем год назад, когда на шопинг собирались 13% опрошенных (14% женщин и 12% мужчин). Среди россиян до 24 лет планирует воспользоваться скидками практически каждый пятый (18%), а среди покупателей старше 45 лет - лишь 8% опрошенных.

Как и в прошлом году интерес к "черной пятнице" больше всего проявляют респонденты с уровнем дохода до 30 тысяч рублей (12%), а меньше всего - россияне с доходом от 80 тысяч. При этом среди респондентов с доходом от 50 до 80 тысяч рублей интересующихся распродажами оказалось больше, чем среди тех, у кого доход находится в диапазоне от 30 до 50 тысяч - 11% против 9.

По данным опроса, в среднем расходы в "черную пятницу" составят 13800 рублей, что меньше прошлогоднего на 8% (15000 рублей в 2019 году). При этом как и в 2019 году большинство респондентов планирует потратить от 3 до 10 тысяч рублей (53% против 54 в 2020 году). Бюджет на шопинг, превышающий 50 тыс. руб., запланировали лишь 3% опрошенных против 4% в 2019 году.

По сравнению с докоронавирусным 2019 годом выросло число респондентов, которые собираются купить одежду (26 и 21% соответственно), косметику (5 и 3%), обувь (7 и 6%), бытовую технику (25 и 18%). А вот покупку гаджетов в "черную пятницу" россияне стали планировать реже (15 и 20%), как и покупку продуктов (1 и 4%), мебели (2 и 5%) и товаров для детей (2 и 5%).

Методология

Опрос проводился с помощью онлайн-анкетирования по всей России, в 358 населенных пунктах 5-6 ноября 2020 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Было опрошено до 5000 респондентов.