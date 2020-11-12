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Вильфанд: погода в европейской части России в ближайшие дни будет соответствовать норме

Как сообщили в Гидрометцентре, 12 и 13 ноября днем будет 1-3 градуса тепла

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Характер погоды в европейской части России в ближайшие дни будет соответствовать климатической норме, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нас ожидает нормальная погода, полностью соответствующая климатически ноябрю в ближайшие дни. Все время будут ночью отрицательные, а днем - небольшие положительные значения температуры", - сказал Вильфанд.

По его словам, в ближайшее время потепления на европейской территории России не ожидается.

По данным Гидрометцентра, в Москве, в частности, 12 и 13 ноября днем прогнозируется 1-3 градуса тепла, 14 ноября - 0-2 градуса тепла, 15 ноября - 2 градуса мороза - 3 градуса тепла, 16 и 17 ноября - 3 градуса мороза - 2 градуса тепла.

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