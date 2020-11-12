Роспотребнадзор: горожане чаще сельских жителей в РФ болеют внебольничными пневмониями

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Взрослые городские жители ежегодно составляют 70% среди всех заболевающих внебольничными пневмониями в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора во Всемирный день борьбы с пневмонией.

"Многолетние наблюдения показали, что заболеваемость внебольничными пневмониями (ВП) не однородна на территории Российской Федерации. В годовой динамике заболеваемости у ВП нет четко выраженной сезонности. Вместе с тем, заболеваемость несколько ниже в летние месяцы. В структуре больных ВП преобладают взрослые городские жители, составляющие около 70%, что свидетельствует о важности социального фактора в реализации эпидемического процесса", - говорится в сообщении.

Очаги внебольничных пневмоний возникают в семьях и организованных коллективах из-за несвоевременной изоляции больных ОРВИ, нарушения работы вентиляции и несоблюдения требований по воздухообмену, а также из-за слишком большого количества работников в помещении или переохлаждения организма из-за низкой температуры воздуха. Вспышки чаще всего протекают на фоне заболеваемости ОРВИ.

Роспотребнадзор для профилактики внебольничной пневмонии советует вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, правильно и сбалансировано питаться, одеваться по погоде, соблюдать режимы проветривания и влажной уборки в помещениях, а также мыть руки с мылом. Кроме того, следует ежегодно делать прививку от гриппа, поскольку пневмония часто является его осложнением.

"С учетом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа, комплекс профилактических мероприятий, который применяется в настоящее время против COVID-19, актуален для всех респираторных заболеваний, в том числе для внебольничной пневмонии", - подчеркнули в ведомстве.

Внебольничная пневмония - острое заболевание, возникшее вне стационара или диагностированное в первые 48 часов от момента госпитализации. К ее симптомам относятся лихорадка, кашель, выделение мокроты, боль в грудной клетке, одышка. Внебольничные пневмонии в структуре заболеваемости пневмониями составляют около 70% и остаются одной из ведущих причин госпитализации. Наиболее тяжело они протекают у пожилых людей, а также на фоне сопутствующих заболеваний.