В Молдавии надеются получить российскую вакцину от коронавируса к концу месяца

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон надеется уже до конца ноября получить из России 100-150 тысяч доз вакцины от коронавируса. Выступая в среду вечером в эфире телеканала " РЕН-ТВ Молдова ", он обещал, что сделает прививку в числе первых.

"Мы договаривались о получении российской вакцины во второй половине ноября. Надеемся на 100-150 тысяч доз. Первыми будут прививаться те, кто работает на первой линии. Но я готов быть среди первых, чтобы люди не боялись", - сказал глава государства.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

В Молдавии зарегистрировано 84,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. В республике действует режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения. В этот период действуют ограничения на въезд в страну для иностранцев, запрещены мероприятия с участием более 50 человек. В общественных местах введено обязательное ношение защитных масок.