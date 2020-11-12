В Гидрометцентре сообщили, что в нескольких регионах РФ к концу недели будет похолодание

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Температура на 2-8 градусов ниже нормы ожидается к концу недели в Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Свердловской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Татарстан. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К концу недели будет похолодание в ряде регионов, на всей Волге и Урале. В районе Казани, Нижнего Новгорода аномалии будут достигать 4-6 градусов с четверга, в воскресенье-понедельник в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, на севере Краснодарского края температура будет на 4 градуса ниже нормы, а на востоке Татарстана, в Екатеринбурге, - даже на 6-8 градусов", - сказал Вильфанд.

Таким образом, по его словам, в Ростовской области температура опустится до минус 4 градусов, в Казани - до 10-13 градусов мороза, в Свердловской области - 16-20 градусов мороза, в Астраханской области - до 7-8 градусов мороза, в Волгоградской - до 10 градусов мороза.