В Японии стартовали продажи PlayStation 5, но купить в магазине ее нельзя

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Продажи новой игровой приставки PlayStation 5 от компании Sony официально стартовали в четверг в Японии, однако из-за ситуации с пандемией коронавируса приобрести консоль в магазине нельзя. В четверг началась рассылка приставок тем покупателям, кому посчастливилось получить возможность заранее оформить предзаказ.

"Из-за угрозы распространения коронавируса и для защиты здоровья покупателей, а также сотрудников магазинов в день начала продаж PS5 мы не планируем осуществлять их физическую продажу в магазинах. Приносим глубочайшие извинения всем тем, кто хотел приобрести приставку", - говорится в записи в официальном блоге Sony. На сайтах крупнейших сетевых магазинов электроники также размещены объявления о том, что приставку приобрести нельзя, а дата поступления консоли в открытую продажу пока не известна.

Право на оформление предварительного заказа получили люди, выигравшие в соответствующую лотерею, проводившуюся как самой Sony, так и национальными сетевыми ретейлерами, такими как BicCamera, Yamada Denki, Nojima и Yodobashi Camera в сентябре этого года.

Корреспондент ТАСС также попытал удачу, приняв участие в лотерее, однако получить право на оформление предварительного заказа на приставку ему не удалось.

Негативная реакция соцсетей

Ситуация, при которой жители Японии не могут свободно приобрести PS5, вызвала острую негативную реакцию в японском сегменте социальных сетей. Тема начала продаж приставки с раннего утра вышла в тренды японского сегмента Twitter, но как смог убедиться корреспондент ТАСС, подавляющее большинство комментариев носит негативный окрас и выражает негодование по поводу невозможности приобрести приставку жителям ее страны-производителя.

Недовольство пользователей также подогревается ситуацией на онлайн-аукционах, где перекупщики пытаются продать приставку по ценам, превышающим номинальную в пять-шесть, а порой и в десять раз. Десятки таких предложений есть и в японском сегменте Amazon.

"Очевидно, что Sony, введя ограничение на предзаказ, пыталась справиться с перекупщиками. Однако в итоге без возможности купить приставку остались простые геймеры", - гласит один из трендовых комментариев в Twitter.

О лотереях

Sony уже объявила, что второй этап лотереи на возможность оформить заказ на приставку пройдет 17 ноября. Ожидается, что аналогичную кампанию проведут и сетевые магазины электроники. Проведение лотерей на возможность купить тот или иной новейший товар - обычная практика в Японии. По тому же принципу, к примеру, разыгрывалась возможность приобрести билеты на церемонию открытия и другие мероприятия летних Олимпийских игр в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год.

Как и в случае с билетами на открытие Олимпиады, участие в лотерее дает только шанс на возможность оформить заказ на PlayStation 5. Стоимость приставки в Японии - 49 980 иен за базовую версию и 39 980 иен за версию без дискового привода, эти цены не включают десятипроцентный потребительский налог.

В США приставка поступит в продажу по цене $499 и $399, а в России - 46 999 рублей и 37 999 рублей, соответственно.