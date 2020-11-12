В работе сервисов Google произошел сбой

ТАСС, 12 ноября. Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в четверг в ряде стран. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, сбой коснулся поисковой системы Google, стримингового сервиса YouTube TV, музыкального сервиса Youtube Music и магазина приложений Google Play.

Около половины пользователей основного сайта Google пожаловались на проблемы в работе поискового сервиса, а еще 50% не могут войти в свою учетную запись. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube TV (94%) не проигрываются видео, 3% не могут зайти на свою страницу, 2% сообщают о проблемах с приложением. В Youtube Music 93% пользователей испытывают трудности с прослушиванием аудиозаписей, у 3% не работает сайт, еще у 3% - приложение. 65% пожаловавшихся на Google Play не могут загрузить приложения, 24% сообщают об отсутствии соединения, 10% не удается войти в аккаунт.

Жалобы на неполадки поступают преимущественно от пользователей из США, а также из Австралии, Франции, Великобритании, Бразилии, Индии и других стран. Незначительное число сообщений о проблемах с YouTube приходит из России, в частности из Москвы.

Руководство видеохостинга YouTube заявило, что ему известно о сбое. "Если у вас трудности с просмотром видео на YouTube в настоящее время, то вы не одни, наша команда в курсе проблемы и работает над ее решением", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

В новость были внесены изменения (03:58 мск) - добавлены подробности.