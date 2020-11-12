Юбилейный фестиваль Юрия Башмета в Хабаровске перенесли на 2021 год из-за пандемии

ХАБАРОВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Планировавшийся на конец ноября в Хабаровске юбилейный международный музыкальный фестиваль под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета отменили из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

"Юбилейный музыкальный фестиваль Юрия Башмета, который должен был пройти в крае с 20 по 24 ноября, отменен. Мероприятие решено провести в 2021 году", - говорится в сообщении.

Фестиваль проводится в крае с 2011 года. За это время он стал одним из самых ожидаемых культурных событий, проходящих на Дальнем Востоке. В конце марта этого года событие перенесли на ноябрь по причине роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ранее из-за сложной эпидситуации в регионе также приняли решение о переносе на следующий год II Фестиваля театров Дальнего Востока. Он должен был состояться с 15 по 22 ноября.

Всего в Хабаровском крае заразились более 18,8 тыс. человек, умерли 145. За сутки было выявлено 248 новых заболевших. Из-за роста заболеваемости власти ограничили работу предприятий общепита и развлекательных заведений, закрыли театры, цирки, библиотеки, музеи, ввели другие ограничения.