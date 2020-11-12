Вильфанд: снежного покрова на большей части европейской территории РФ пока не ожидается

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Снежного покрова на большей части европейской территории России в ближайшее время не ожидается, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Снега пока нет, так как высокое атмосферное давление. На большей части европейской территории России установился устойчивый антициклональный режим. Но жаловаться пока что рано, снежный покров устанавливается, согласно наблюдениям, позднее", - сказал Вильфанд.

На азиатской части территории России устойчивый снежный покров уже сформирован, добавил он.

Ранее Вильфанд сообщал, зима в этом году будет холоднее, чем в прошлом, однако температура все же будет около и выше нормы.