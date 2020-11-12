В Приморье приостановили пропуск грузовиков на погранпереходе через границу России и Китая

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Пропуск грузовиков через российско-китайскую границу в пункте пропуска Турий Рог в Приморье приостановили до 15 ноября из-за выхода из строя весового оборудования. Об этом сообщается в четверг на сайте дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы.

"В связи с выходом из строя весового оборудования в автомобильном пункте пропуска через государственную границу Мишань на территории КНР в период с 12 по 15 ноября будет приостановлен пропуск транспортных средств через сопредельные погранпереходы Мишань (Провинция Хэйлунцзян, КНР) и Турий Рог (Приморский край, РФ)", - говорится в сообщении.

По данным Дальневосточного таможенного управления, на двустороннем автомобильном пункте пропуска Турий Рог - Мишань нет скоплений транспортных средств.

В октябре китайские власти ввели запрет на пересечение границы водителями, у которых нет действующей справки об отсутствии коронавирусной инфекции, и одновременно потребовали немедленного возврата тягачей на российскую территорию после отсоединения прицепов. Из-за кратного сокращения объема автотранспорта, пересекающего границу, приморские перевозчики приняли решение временно воздержаться от маршрута через погранпереход Пограничный - Суйфэньхе, что привело к скоплению возле пункта пропуска нескольких сотен фур.

Движение через пункт пропуска возобновилось 27 октября, ежедневно границу пересекают от 30 о 45 фур. В связи с этим остается сложной ситуация с поставками некоторых наименований фруктов и овощей в Приморье из КНР, откуда в регион осуществляются основные их поставки.