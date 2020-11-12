Морское сообщение между Сахалином и материком закрывается из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материк (Хабаровский край), приостанавливает работу из-за непогоды в Татарском проливе. Об этом сообщили ТАСС в четверг в сахалинском морском пароходстве.

"В порту Холмска завершается последняя погрузка парома "Сахалин-9". В 14:00 по сахалинскому времени [06:00 мск] он отправится в порт Ванино Хабаровского края. После этого из-за подходящего циклона переправа работать не будет", - сказал собеседник агентства.

По информации пароходства, остальные два парома "Сахалин-8" и "Сахалин-10" уже вышли в порт Хабаровского края. Все три парома переждут непогоду там. Возобновить работу переправы планируется в первой половине дня 14 ноября.

Как сообщили ТАСС в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, в пятницу в регионе ожидаются дожди и ветер. В Татарском проливе прогнозируется сильное волнение, опасное для судов малого размера. Сейчас на Сахалине спокойная солнечная погода, ветра и осадков нет. Температура воздуха в Южно-Сахалинске держится на отметке плюс 9 градусов.