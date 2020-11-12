В Приморье внедряют систему оповещения о результатах тестов на коронавирус по SMS

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Систему оповещения о результатах анализов на коронавирус по SMS или звонку запустили в Приморье в тестовом режиме, сообщается на сайте регионального правительства.

"Со следующей недели жители Приморья смогут получать результаты исследований на коронавирусную инфекцию по SMS или позвонив по горячей линии и озвучив кодовое слово, которое назовут при сдаче анализа. Как сообщила заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, с 12 ноября началась пробная эксплуатация программы по системе учета анализов пациентов", - говорится в сообщении.

По словам министра, в систему будут оперативно вносить такие данные, как дата забора анализа, поступление в лабораторию, получение результата. Работа горячей линии и смс-рассылка организована краевым министерством цифрового развития на базе МФЦ.

Запуск системы позволит доводить результаты теста до пациента в регламентированные сроки - от двух до четырех суток. "Задержки получения результатов тестирования в крае связаны с возросшей нагрузкой на лаборатории, несмотря на то, что мы нарастили возможности лабораторий и сейчас в сутки делаем около 5 тыс. тестов, когда в начале эпидемии - 280. А также с логистической доставкой результатов. Сегодня исследования на антитела более доступны и оперативны, поскольку были приобретены 10 иммуноферментных анализаторов совокупной мощностью более 6 тыс. анализов в сутки. Они распределены по крупным амбулаторно-поликлиническим учреждениям края. Эксплуатируется и то оборудование, которое уже имелось в медучреждениях и позволяет делать такую диагностику", - сказала Худченко.

За сутки в Приморском крае зарегистрировано 215 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе инфекцию выявили у 17 862 жителей, из них 13 493 человека выздоровели. В Приморье действует масочный режим для посетителей общественных мест и пассажиров транспорта. Кафе и ресторанам предписано закрываться после полуночи.