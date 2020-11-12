На Дальнем Востоке необходимо поднять 45 затонувших судов, мешающих движению

ХАБАРОВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Сорок пять судов, затонувших в морских акваториях и реках и создающих угрозу для судоходства, необходимо поднять на Дальнем Востоке. Об этом сообщили ТАСС в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"Сорок пять судов в регионах Дальнего Востока создают угрозу безопасности судоходства и мореплавания, в связи с чем транспортные прокуроры направили в суд 45 исков о возложении на владельцев судов обязанности обеспечить их подъем и утилизацию. Суды рассмотрели и удовлетворили 38 исков, остальные находятся на рассмотрении. Из вступивших в законную силу судебных решений фактически исполнены 14, то есть затонувшие суда подняты", - сказал представитель прокуратуры.

В этом году было заявлено десять исков. Большинство из них связано с судами, затонувшими у берегов Сахалина, и также у Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, где нужно поднять маломерное судно "Захар", палубную баржу и катамаран.

В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре ТАСС сообщили, что в бассейне Амура на территории пяти регионов Дальневосточного федерального округа находится в общей сложности 55 затонувших судов, 50 из них - в Хабаровском крае. Собственников судов понуждают очистить акваторию реки. Поднято шесть судов, однако по Хабаровскому краю решения суда пока не исполнены.

Всего на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) насчитывается более 1 тыс. таких судов. В конце сентября вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил министерству транспорта РФ изучить возможность подъема судов, которые затонули на Дальнем Востоке.