Опрос: более 40% россиян признались, что часто ссорятся с семьей из-за беспорядка

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Основными бытовыми причинами для семейных ссор являются разбросанные вещи, беспорядок в шкафу и грязный пол. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисами "Самокат" и YouDo, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно результатам исследования, 40% россиян часто ссорятся с членами своей семьи из-за бытовых вопросов. 41% опрошенных назвали главной причиной домашних конфликтов разбросанные вещи, каждая четвертая бытовая ссора начинается из-за беспорядка в шкафу, а каждая пятая - из-за грязного пола. При этом женщины отметили, что их также часто возмущает немытая посуда (16%) и невынесенный мусор (12%), мужчины нетерпимо относятся к грязному полу (14%) и пыли (13%).

Большинство бытовых обязанностей, по данным опроса, выполняют женщины: 37% из них не получают помощи от других членов семьи. В то же время мужчины рассказали, что часто помогают женщинам с выносом мусора (20%), мытьем посуды (13%), а 30% женщин сообщили, что в их семьях домашние обязанности делятся поровну.

Стандартная еженедельная уборка дома для россиян состоит из пяти основных задач: вытереть пыль, пропылесосить, помыть полы, вынести мусор и вымыть сантехнику. Услугами специалистов по клинингу пользуются только 5% респондентов, а около 7% участников опроса признались, что вообще предпочитают не убираться дома.

Опрос проводился в ноябре, в нем приняли участие 1 674 человека.