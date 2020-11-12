Сервис "Работа.ру" назвал самые высокооплачиваемые профессии в Москве в ноябре

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Самыми высокооплачиваемыми профессиями в Москве в ноябре стали тим-лид (team lead) - руководитель команды в IT-сфере (до 250 тыс. рублей), няня-воспитатель (до 240 тыс. рублей) и анестезиолог-реаниматолог (до 200 тыс. рублей). Таковы результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Традиционно высокие заработные платы предлагают специалистам в области IT. Так, соискателю на позицию team lead работодатель готов предложить зарплату до 250 000 рублей в месяц, а также возможность работать удаленно и в удобное время", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что на позиции няни-воспитателя можно претендовать на зарплату до 240 тыс. рублей. Для этого нужно будет работать в загородном доме Одинцовского района с двумя детьми.

Анестезиологу-реаниматологу с опытом работы от трех лет готовы предложить до 200 тыс. рублей в московских клиниках, но для этого надо быть готовым работать в красной зоне с заразившимися коронавирусом.

На зарплату до 180 тыс. рублей может претендовать бэк-энд-разработчик с опытом работы от 1 года, которому предстоит заняться разработкой, документацией и тестированием проектов. До 130 тыс. рублей готовы предложить директору магазина с опытом работы в ретейле не менее года, а до 120 тыс. рублей - парикмахеру-стилисту с опытом работы от 5 лет.

Исследование провели в начале ноября 2020 года. Было проанализировано более 27 000 вакансий в Москве.