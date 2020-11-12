Глава Минздрава в Приангарье подала в отставку

ИРКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, которая в октябре была отстранена от работы на время проверки по делу о поставках в медучреждения поддельных медицинских масок, подала в отставку. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Наталия Ледяева подала в отставку, причина пока неизвестна. Обязанности министра исполняет первый заместитель Анна Данилова", - сказал собеседник агентства.

Следственные органы СК России по области возбудили уголовное дело о поставках в три медучреждения региона в 2020 году фальсифицированных медицинских масок на сумму более 40 млн рублей. Были задержаны шесть предпринимателей, которые имели отношение к поставкам. По решению суда основной фигурант дела - индивидуальный предприниматель из города Ангарска Алексей Сорокин - отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), и трех эпизодов преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238. 1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Пятерым обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Газета "Восточно-Сибирская правда" сообщала, что по делу о закупках для медучреждений задержан сын Наталии Ледяевой Белоусов Илья Юрьевич. Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что человек с таким именем фигурирует в деле.