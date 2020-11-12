В Госдуму вносят законопроект о праве регионов перенести начало учебного года на 1 октября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев (фракция ЛДПР) в четверг внесет на рассмотрение нижней палаты законопроект, который даст регионам право по своему усмотрению переносить начало учебного года в школах с 1 сентября на 1 октября.

"Сегодня мною в Госдуму вносится законопроект, который предусматривает проведение добровольного эксперимента по переносу начала учебного года в школах на 1 октября", - сообщил парламентарий ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту указано на то, что, согласно установленным нормам, учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом. При этом начало года может переноситься в случае, если обучение ведется в очно-заочной форме не более чем на один месяц, а в заочной форме - не более чем на три месяца. Перенос в школах при очной форме обучения не предусмотрен.

"На основании изложенного, законопроектом предлагается провести эксперимент по переносу начала учебного года в школах на 1 октября", - говорится в пояснительных материалах. Эксперимент предлагается провести до 31 августа 2023 года, после его окончания Минпросвещения России совместно с Минобрнауки и Рособрнадзором оценят результаты эксперимента и представят соответствующий доклад с предложениями в правительство РФ.

При принятии решения о проведении эксперимента в субъекте РФ должен быть принят соответствующий закон. В эксперименте смогут участвовать все школы данного региона. При этом должны учитываться "социально-экономические, климатические и иные объективные факторы и условия, влияющие на начало учебного года".

При этом законом субъекта РФ и уставом школы должны быть определены особенности перевода учеников из одной общеобразовательной организации в другую, в том числе, в другом регионе. "Таким образом, для школьников будут созданы равные условия по изучению материалов общеобразовательной программы и подготовке к государственной итоговой аттестации", - уточняет автор. Школы, где учебный год начнется 1 октября, должны разработать учебные программы так, чтобы учащиеся освоили их в полном объеме. Государственная итоговая аттестация будет проводиться в срок, установленный Минпросвещения РФ. Учебный год в школах, принимающих участие в эксперименте, будет заканчиваться в соответствии с ее учебным планом, что соответствует закону "Об образовании в РФ".