Эксперт: создание спутниковых систем наблюдения в Арктике улучшат прогнозирование ЧС

ЯКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Создание отечественных спутниковых систем наблюдения за окружающей средой в Арктике позволит улучшить систему прогнозирования чрезвычайных ситуаций в регионах с холодным климатом. Такое мнение выразил ТАСС кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Никита Тананаев.

"Запуск российских спутниковых систем наблюдения за окружающей средой в Арктике крайне актуален и позволит, в частности, улучшить систему прогнозирования и контроля опасных явлений в арктических регионах - наводнений и паводков, лесных пожаров. Спутниковые данные позволят также следить и за состоянием вечной мерзлоты, вырубкой лесов. Однако для точности и эффективности наблюдений нужны консультации и предварительное обсуждение с пользователями этих данных - учеными, которые изучают те или иные процессы в Арктике", - сказал Тананаев.

10 ноября в рамках выездного заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в Мурманске первый вице-спикер СФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил проработать вопрос о создании отечественных спутниковых систем наблюдения за окружающей средой в Арктике.