В Кузбассе медработник заразился коронавирусом после первого этапа вакцинации

КЕМЕРОВО, 12 ноября. /ТАСС/. Заражение коронавирусом нового типа выявлено у одного медработника в Кузбассе, которому ранее была поставлена первая прививка от COVID-19. Об этом в четверг на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.
"У нас зафиксирован один случай заболевания медицинского работника новой коронавирусной инфекцией после вакцинации первой дозой двухкомпонентной вакцины. Заболевание зафиксировано на 5-6-е сутки после вакцинации, поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией с учетом инкубационного периода не представляется возможным. Иммунитет начинает вырабатываться после введения первой дозы, но окончательно формирование иммунитета продолжается после второй дозы", - сказала Зеленина, отвечая на вопрос ТАСС.
Вакцинация от коронавируса началась в Кузбассе в октябре. Первыми 42 дозами, которые поступили в регион, были привиты медики-добровольцы из Кемеровской инфекционной больницы, центра переливания крови и поликлиник города Кемерова. Вторую инъекцию, согласно правилам, они должны получить через три недели после первой. После вакцинации в течение двух месяцев они находятся под наблюдением и ведут дневники своего самочувствия.
Случаи заражения медиков после первой вакцинации также были выявлены в Алтайском крае. На текущей неделе краевые врасти сообщили о том, что коронавирус выявлен у троих привитых медработников.
По данным местного оперативного штаба на 12 ноября, в Кузбассе выявлено 17 749 случаев заражения коронавирусом, в том числе 181 случай за минувшие сутки. Выздоровели 13 714 человек, умерли 298, остальные находятся под наблюдением медиков.