В Кузбассе медработник заразился коронавирусом после первого этапа вакцинации

КЕМЕРОВО, 12 ноября. /ТАСС/. Заражение коронавирусом нового типа выявлено у одного медработника в Кузбассе, которому ранее была поставлена первая прививка от COVID-19. Об этом в четверг на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

"У нас зафиксирован один случай заболевания медицинского работника новой коронавирусной инфекцией после вакцинации первой дозой двухкомпонентной вакцины. Заболевание зафиксировано на 5-6-е сутки после вакцинации, поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией с учетом инкубационного периода не представляется возможным. Иммунитет начинает вырабатываться после введения первой дозы, но окончательно формирование иммунитета продолжается после второй дозы", - сказала Зеленина, отвечая на вопрос ТАСС.