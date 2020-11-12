МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) перейдет на дистанционное обучение с 16 ноября, при этом студенты все же смогут посещать здания учебного заведения, соблюдая масочный режим. Об этом сообщается в четверг на сайте вуза.

"Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов подписал приказ о переходе на дистанционное обучение с 16 ноября. Исключение сделано только для тех занятий, обучение по которым связано со специфическим технологическим оборудованием. Однако в аудиториях студенты будут проводить не больше двух дней в неделю. Во время занятий будут соблюдаться санитарные нормы и социальная дистанция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа сотрудников вуза при этом не изменится, ограничения касаются только занятий. Все корпуса ВШЭ остаются открыты, библиотеки и коворкинги также продолжат работу. Студенты могут посещать здания как и прежде, обязательно соблюдая масочный режим, говорится в сообщении.

"Решение о том, в каком формате пройдет экзамен (дистанционный, офлайн, смешанный), будет принимать преподаватель. При этом должен быть предусмотрен альтернативный формат для тех студентов, которые не имеют возможности присутствовать в зданиях Вышки по уважительным причинам", - отмечает вуз.

Ранее Минобрнауки РФ в связи с пандемией распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля, университетам в регионах рекомендовано принять аналогичное решение, исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте РФ.