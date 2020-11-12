В Татарстане умер Герой Советского Союза Борис Кузнецов

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Последний Герой Советского Союза Борис Кузнецов, родившийся в Казани, умер в Татарстане в возрасте 94 лет. Об этом сообщила в четверг журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Президент Республики Татарстан [Рустам Минниханов] выразил глубокие слова соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова", - сказала она.

Кузнецов родился 26 декабря 1925 года в Казани. Ушел на фронт в мае 1943 года, служил командиром отделения связи 791-го артиллерийского полка.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, сержанту Кузнецову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№2557).