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В Татарстане умер Герой Советского Союза Борис Кузнецов

Ему было 94 года

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Последний Герой Советского Союза Борис Кузнецов, родившийся в Казани, умер в Татарстане в возрасте 94 лет. Об этом сообщила в четверг журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Президент Республики Татарстан [Рустам Минниханов] выразил глубокие слова соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова", - сказала она.

Кузнецов родился 26 декабря 1925 года в Казани. Ушел на фронт в мае 1943 года, служил командиром отделения связи 791-го артиллерийского полка.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, сержанту Кузнецову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№2557).

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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