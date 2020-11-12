Еврейской АО потребуется более 2 млрд рублей для ликвидации ущерба от паводка 2020 года

ТАСС, 12 ноября. Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) оценило в 2 млрд рублей федеральную помощь, которая нужна региону для ликвидации последствий паводка августа - сентября 2020 года. Об этом сообщило в четверг управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства ЕАО.

Ранее правительство РФ решило выделить из резервного фонда около 127 млн рублей на выплаты пострадавшим от паводка в Еврейской автономии для приобретения ими нового жилья.

"В Еврейской автономной области практически завершен подсчет нанесенного стихией ущерба по каждой отрасли. По состоянию на 11 ноября потребность ЕАО в бюджетных ассигнованиях для частичного покрытия расходов, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, составляет 2 075,33 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, комитет социальной защиты населения правительства ЕАО подготовил проект письма председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить средства на ликвидацию последствий ЧС.

В 2020 году в зону подтопления попали город Биробиджан, а также Смидовичский, Ленинский и Биробиджанский районы автономии. Было подтоплено 376 жилых домов, 1 896 приусадебных участков и 2 457 дачных участков, 6 социально значимых объектов, 57 участков дорог регионального и местного значения, а также более 10 тыс. га сельскохозяйственных площадей. Всего пострадавшими от ЧС признаны 4 660 человек, на материальную и финансовую помощь им из-за утраты имущества первой необходимости нужно 69,44 млн рублей.

В пунктах временного размещения в Биробиджане и Ленинском остаются 28 человек, в том числе восемь детей.