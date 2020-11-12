В России за сутки из-за коронавируса умерли 439 человек. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 439 против 432 днем ранее, это максимум летальных исходов за сутки с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 32 032 человека, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.

За сутки 71 человек умер в Москве, 19 - в Ростовской области, по 16 - в Красноярском крае и Иркутской области, 14 - в Нижегородской области и 13 - в Московской области.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 21 608, общее число выявленных случаев выросло до 1 858 568. В относительном выражении прирост числа заразившихся увеличился с 1,1% до 1,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Дагестан (по 0,6%), Республике Татарстан, Республике Марий Эл, Ханты-Мансийском АО, Чувашской Республике (по 0,7%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 5 997 в Москве, 729 - в Московской области, 421 - в Нижегородской области, 340 - в Архангельской области, 329 - в Красноярском крае.

По данным оперативного штаба, всего в настоящее время в РФ болеют 438 368 человек.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 18 811, это новый максимум с начала пандемии. Всего вылечились от инфекции 1 388 168 пациентов. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших увеличилось до 74,7% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 3 959 пациентов в Москве, 787 - в Забайкальском крае, 639 - в Челябинской области, 476 - в Нижегородской области, 490 - в Московской области.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Новые 1 667 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Санкт-Петербурге, это максимум с начала пандемии. Днем ранее в городе было выявлено 1 574 случая заражения, что также стало максимальным значением.

За сутки выписаны 839 пациентов по выздоровлению, 68 пациентов умерли.

Всего с начала пандемии были выявлено 76 152 заразившихся в Санкт-Петербурге, из них 45 871 человек выздоровел, 4 385 умерли. По данным штаба, в настоящее время болеют 25 896.