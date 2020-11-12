Коэффициент распространения коронавируса в России составил 1,04

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг остался на уровне предыдущего дня и составил 1,04. В Москве этот показатель за сутки вырос с 0,99 до 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В двух из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент удерживается ниже единицы. Это Нижегородская область (0,96) и Ростовская область (0,98). В остальных регионах показатель превышает единицу.

В Воронежской области и в Ханты-Мансийском автономном округе он составил 1,01, в Красноярском крае - 1,03, в Иркутской области - 1,04, в Свердловской области - 1,05, в Подмосковье - 1,13.

В Санкт-Петербурге, где количество новых случаев за сутки уже приблизилось к 1,7 тыс., коэффициент находится на отметке 1,26.

Заболеваемость в России растет с начала сентября. За это время количество выявляемых за сутки случаев заражения увеличилось с 5 тыс. до почти 22 тыс.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.