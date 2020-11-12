Пресс-секретарь Зеленского рассказала о состоянии его здоровья

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак находятся в больнице с легкими симптомами коронавирусной болезни. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Логистические решения принимались довольно быстро, президент действительно из офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией", - написала Мендель в Facebook. Она уточнила, что Зеленский и Ермак "активные и имеют легкие симптомы болезни". По словам пресс-секретаря, президент и глава его офиса провели из больницы несколько совещаний, а вечером 10 ноября Зеленский провел разговор с канцлером германии Ангелой Меркель.

О том, что Зеленский и Ермак заразились коронавирусом, стало известно 9 ноября. Коронавирусная инфекция также была выявлена у некоторых высокопоставленных чиновников и политиков. В частности, заразились министр финансов Сергей Марченко, министр обороны Андрей Таран, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников.

Советник Ермака, политтехнолог Михаил Подоляк сообщил ранее в интервью изданию "Украинская правда", что после заражения коронавирусом Зеленский и Ермак были госпитализированы в столичную ведомственную клинику "Феофания".

За прошедшие сутки на Украине в очередной раз был обновлен рекорд заражения коронавирусом - 11 057 случаев. С начала пандемии число зафиксированных случаев коронавируса составило 500 865, выздоровели 227 694 человека, от осложнений умерли 9 145 человек.