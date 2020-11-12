В Хабаровском крае начали выплату компенсаций пострадавшим от паводка на Амуре

ХАБАРОВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края начали выплату компенсаций жителям подтопленных во время паводка на Амуре поселений. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"В Нанайском и Хабаровском районах начали выплачивать компенсации жителям, пострадавшим в этом году от паводка. Выделить на это муниципалитетам деньги из краевого бюджета распорядился руководитель региона Михаил Дегтярев. В итоге на первом этапе финансовую помощь в двух территориях получат свыше 700 человек, у которых пропал урожай или пострадало имущество", - говорится в сообщении.

В Нанайском районе выплату в 10 тыс. рублей за потерю урожая на личных подсобных хозяйствах уже получили свыше 400 человек. На это району из краевой казны перечислено около 4,1 млн рублей. Кроме того, есть жители, которые сейчас подтверждают свое право через суд, таких граждан около 350. Компенсации выплачиваются за ущерб от паводка, причиненный в июле - августе. Позднее, в сентябре, район оказался в зоне действия второй волны паводка, от которой, по информации администрации района, пострадали еще 90 человек. Им также причитается по 10 тыс. рублей.

В Хабаровском районе в осенний паводок у жителей пострадали не только посевы, но и имущество. По итогам работы оценочных комиссий на выплаты сейчас там претендуют 60 человек. Муниципалитету на оказание помощи выделено 5,1 млн рублей. "Это первый трансферт, поступивший в Хабаровский район, затем будут дополнительные перечисления. Списки пострадавших муниципалитеты подают поэтапно, поэтому выделяются определенные суммы. В этот раз предполагается оказать помощь 12 гражданам, утратившим имущество частично, и еще выплатить 39 жителям за полную утрату имущества. При этом за частичную утрату положено 50 тыс. рублей, а за полную - 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Компенсации жителям выплачиваются из резервного фонда регионе, край позже возместит эти средства в резервном фонде правительства РФ. Такой порядок определен межрегиональным характером ЧС, действующей сейчас в Хабаровском крае.

О паводке

Паводок в регионе начался в конце августа, на конец сентября в зоне подтопления находилось максимальное число населенных пунктов. Были подтоплены жилые дома, земельные, приусадебные и дачные участки, поля, дороги. Накануне последние подтопленные участки в поселениях полностью освободились от воды.

Всего в Хабаровском крае во время паводков в зону подтопления в этом году попали 11 муниципалитетов. По предварительным данным, на оказание единовременной материальной и финансовой помощи в регионе претендуют 578 человек. Прогнозируется, что общий объем выплат пострадавшим составит около 17,4 млн рублей, из которых почти половина уже перечислена в районы, сообщает региональное правительство.