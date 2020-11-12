Минпросвещения продлевает программу "Земский учитель"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Программа "Земский учитель" будет продолжена, пока все вакансии в сельской местности и малых городах не будут закрыты. Сейчас число вакансий составляет 8 тыс., сообщил в четверг заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев.

"Количество вакансий уточнялось. Сейчас оно составляет по стране, включая малые города, около 8 тыс. учителей. В этой связи было принято принципиальное решение, несмотря даже на подходы по некоторому сокращению общих бюджетных ассигнований, что мы эту программу продлеваем. Я напомню, что она изначально была рассчитана только на три года - на 2020-2022 годы. Вы видите уже ассигнования на 2023 год. И эта программа будет продолжена. Мы так или иначе не остановимся, пока те вакансии в разные годы не будут удовлетворены", - сказал Николаев на заседании комитета Государственной думы по образованию и науке.

Он напомнил, что средства на реализацию программы в регионах распределяются по заявочному принципу и в соответствии с данными о нехватке учителей в тех или иных селах и малых городах. "С субъектами РФ мы эту тему очень детально проработали. В принципе все субъекты понимают, в каком году они получат те или иные средства", - сказал Николаев.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Предусматривается выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ.

Проект начал реализовываться в России с 1 января 2020 года. Программа "Земский учитель" рассчитана на преподавателей в возрасте до 55 лет. Планируется, что участие в ней примут 4,4 тыс. педагогов. В 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. учителей, в 2021 году - 1,3 тыс., в 2022 году - 1,3 тыс. специалистов.