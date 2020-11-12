СМИ: в Индии испытания вакцины Covishield показывают положительные результаты

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноября. /ТАСС/. Вторая и третья фазы испытаний в Индии вакцины от коронавируса Covishield демонстрируют хорошие результаты, этот препарат может стать реальным решением проблемы пандемии. Об этом в четверг сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на мнение Совета медицинских исследований (ICMR) - высшего индийского органа по проведению биомедицинских исследований.

Вакцина Covishield разработана Оксфордским университетом и австрийской компанией AstraZeneca, ее испытания проходят также в Великобритании, Бразилии, ЮАР и США.

"Основываясь на результатах второй и третьей фазы испытаний, Индия будет добиваться раннего доступа к этому препарату. Институт сыворотки Индии уже изготовил 40 млн доз вакцины в соответствии с лицензией Генерального контролера по лекарственным средствам Индии", - говорится в заявлении ICMR.

"Успех клинических испытаний Covishield повысит роль Индии в глобальной гонке по разработке вакцин против COVID-19", - подчеркивается в документе.

По словам генерального директора ICMR Балрама Бхаргавы, Индия играет одну из ведущих ролей в разработке и производстве вакцин во всем мире. "Опираясь на новейшие технологии и оборудование, Индия постоянно демонстрирует свои возможности в создании новых лекарств, в том числе для борьбы с глобальной пандемией", - сказал он.

В Индии проходят испытания трех вакцин от коронавируса - компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят испытания разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD, а Институт сыворотки Индии - вакцины Covishield. Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) также одобрил проведение в стране второй и третьей фаз клинических исследований российской вакцины "Спутник V".