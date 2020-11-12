Начинается прием заявок на соискание госпремий в сфере правозащиты и благотворительности

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в четверг примет участие в заседании общественной комиссии при президенте РФ по определению кандидатур на присуждение государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности, в ходе которого будет дан старт приема заявок на соискание премий. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"На заседании планируется объявить о начале приема представлений на соискание государственных премий за достижения в области правозащиты и благотворительности за 2020 год. Официальное объявление об открытии приема заявок будет опубликовано на сайте президента России www.kremlin.ru.", - говорится в сообщении.

Премии были учреждены в 2015 году и присуждаются людям, ведущим плодотворную общественную деятельность, получившую широкое общественное признание в РФ, которая направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, укрепление и развитие гражданского общества, на формирование культуры благотворительности, оказание безвозмездной помощи нуждающимся.

В различное время лауреатами премий становились директор организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), директор Санкт-Петербургского детского хосписа Александр Ткаченко, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, учредитель благотворительного фонда, специализирующегося на организации помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга Константин Хабенский.