Путин назвал миссию "Поискового движения России" примером высокой гражданской позиции

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам закрытия Всероссийской акции "Вахта Памяти". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Деятельность движения широка и многогранна. Его представители приняли активное участие в организации мероприятий Года памяти и славы, празднования 75-й годовщины Победы, провели традиционные полевые экспедиции. Внесли ключевой вклад в создание музейно-мемориального комплекса в новгородской деревне Жестяная Горка, посвященного мирным жителям, погибшим от рук карателей, в подготовку судебного процесса над нацистскими военными преступниками в поселке Батецкий", - подчеркнул президент.

Путин назвал миссию движения примером высокой гражданской позиции, а также подчеркнул, что его работа вызывает глубокое уважение и достойна всемирной поддержки.

Поисковое движение

Торжественные мероприятия, приуроченные к открытию и закрытию "Вахты Памяти" проходят с 1989 года. С 2014 года в подготовке "Вахты Памяти" участвует "Поисковое движение России".

"Поисковое движение России" было создано в апреле 2013 года и объединяет более 42 тыс. поисковиков всех возрастов в составе более 1,4 тыс. поисковых отрядов. За семь лет поисковиками захоронено порядка 150 тыс. советских солдат, установлено более 8 тыс. имен погибших военнослужащих.