Глава АСИ: индекс детского благополучия должен стать ориентиром в политике поддержки семьи

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Индекс детского благополучия должен стать ориентиром в государственной политике России по поддержке семей. Такое мнение высказала в четверг на форуме "Сильные идеи для нового времени" глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Мы готовы всячески поддерживать запуск и проведение индекса благополучия ребенка, исходя их принципа человекоцентричности, когда это будут не только статистические данные, хотя и на них огромный запрос, но и обратная связь, оценка семей. Очень правильные индикаторы, которые закладываются в индексе - какой рацион питания у ребенка, какая у него физическая активность, доступны ли ему детские кружки. Очень важно, чтобы такие оценки как индекс благополучия стали для государства, некоммерческого сектора ориентиром выстраивания государственной политики поддержки семьи и ребенка", - сказала она на сессии "Индекс детского благополучия в России: увидеть за цифрами ребенка".

По ее словам, из 15 тыс. идей и проектов, поступивших на форум, порядка 2,7 тыс. касались социальной поддержки и 2,5 тыс. проектов - новых компетенций, образования, воспитания. "Большое количество проектов, связанных с поддержкой семьи, развития детей, в том числе с ограниченными возможностями. Это те дефициты, которые закрывает некоммерческий сектор, отдельные лидерские проекты в регионах. Мы видим огромный запрос на снятие барьеров и ограничений в этой части, масштабирование и тиражирование таких лучших практик по всей стране, запрос на изменение федерального регулирования и законодательства в пользу ребенка, семьи", - добавила Чупшева.

Индекс детского благополучия - согласованная система показателей для оценки качества жизни детей, основанная на анализе регулярно собираемых статистических данных и социологических исследований с участием детей и родителей. Она позволяет определять отклонения, выявлять проблемные зоны и лучшие практики, а также принимать решения о корректировке государственной политики защиты детства. В 2019 году группа экспертов, созданная при участии Фонда Тимченко, сформулировала основные подходы и проект структуры индекса детского благополучия в России на основе международного опыта и практики ЮНИСЕФ.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.