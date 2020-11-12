Мишустин поздравил с юбилеем директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с юбилеем генерального директора государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлану Мельникову. Телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства РФ.

"Долгие годы Вы возглавляете всемирно известный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, который хранит уникальную красоту архитектурных памятников Древней Руси. В его фондах - тысячи редких экспонатов, шедевров иконописи и живописи. Под Вашим руководством здесь ведется большая научно-исследовательская работа, активная реставрационная деятельность", - говорится в телеграмме.

Глава кабмина добавил, что под руководством Мельниковой в музее-заповеднике также проводятся разнообразные выставки, создаются новые экскурсионные маршруты, действуют специальные программы, которые "дают посетителям возможность открывать для себя яркие страницы отечественной истории и культуры".

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в трех городах: Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, двух селах - Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.