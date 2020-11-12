Депутаты на Сахалине приняли закон, запрещающий упразднять села с недостроенными домами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы во втором, окончательном, чтении приняли поправки в закон "Об административно-территориальном устройстве Сахалинской области". Село нельзя будет упразднить, если в его границах стоит недостроенный дом, а его хозяева еще не оформили регистрацию по месту жительства, сообщает в четверг пресс-служба областного парламента.

"Теперь, если возникнет вопрос об упразднении поселения, но в его границах располагается земельный участок, на котором граждане еще не достроили дом, не зарегистрировали его в установленном порядке, и как следствие, не оформили регистрацию по месту жительства, то в этом случае населенный пункт продолжит свою дальнейшую жизнь", - пояснили в пресс-службе.

В свою очередь, депутат областного парламента Игорь Осипенко предложил обсудить вопрос передачи неиспользованных земель в селах под действие программы "Дальневосточный гектар". "У них уже есть необходимая инфраструктура, что [во-первых], намного снизит финансовые затраты из бюджета, а во-вторых, позволит селам развиваться и продолжить свою жизнь", - цитирует пресс-служба Осипенко.