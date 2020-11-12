В Роспотребнадзоре утвердили новый СанПиН по общепиту

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила новые санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания. Они вступят в силу 1 января 2021 года и будут действовать до 2027 года, говорится в постановлении, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

В новый СанПиН включены требования 17 актов в сфере общественного питания. Они учитывают особенности для взрослого и детского населения, инвалидов и лиц, нуждающихся в особом питании, а также при его реализации в детских садах, школах, больницах, социальных и специализированных учреждениях. Правила направлены на снижение риска для здоровья детей, обусловленного пищевым фактором, и повышение роли здоровьесберегающей функции питания.

"Новый СанПиН разработан с учетом риск-ориентированного подхода и новейших технологий, и современных видов упаковки и сырья, используемых предприятиями общественного питания в процессе изготовления, хранения, транспортировки и реализации продукции общественного питания, исключено дублирование требований других нормативных документов. Новеллой СанПиНа является не только существенное сокращение количества требований, но и установления их исходя из факторов (биологических, химических, физических и иных факторов среды обитания)", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Новые правила были сокращены в пять раз по сравнению с действующим до 1 января СанПиНом.