В России появится рейтинг детского благополучия в регионах

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено разработать индекс детского благополучия в рамках Десятилетия детства, который поможет формировать рейтинг регионов по качеству жизни детей. Об этом заявил в четверг замминистра просвещения Денис Грибов на форуме "Сильные идеи для нового времени".

По его словам, разработка индекса заложена в проекте плана мероприятий Десятилетия детства на ближайшие семь лет. "Для проведения оценки выполнения задач Десятилетия детства необходима оценка усилий субъектов РФ по созданию благоприятных условий жизни и воспитания детей, защите их прав. <…> При разработке и обсуждении проекта плана данный вопрос неоднократно озвучивался экспертами. Мы с учетом предложений включили в план проведение научно-исследовательских мероприятий по разработке таких интегральных показателей, характеризующих детское благополучие и неблагополучие в РФ", - сообщил Грибов.

Он отметил, что ответственным исполнителем является Минпросвещения. В ходе разработки индекса будут проанализированы как отечественные подходы к этому вопросу, так и зарубежные. Грибов добавил, что полное и качественное удовлетворение потребностей системы детства, изменения условий жизни и развития детей, повышение адаптивности социальной политики государства в области семьи и детства могут быть оценены с учетом системы индексов социального благополучия, социального самочувствия, социального прогресса, а также систематического мониторинга обеспечения прав либо их нарушений во всех сферах жизни.

"Системный анализ на основе индексов позволит формировать рейтинг детского благополучия в субъектах РФ, поможет повысить эффективность реализации мероприятий Десятилетия детства", - отметил замминистра.

Президент РФ Владимир Путин указом от 29 мая 2017 года объявил в стране Десятилетие детства на 2018-2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.