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Пандемия COVID-19
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В Минске ввели обязательный масочный режим

В Минздраве Белоруссии отметили, что носить маску обязательно, в частности, в общественном транспорте, метро, маршрутных такси и такси
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© Михаил Семенов/ТАСС

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Минские власти ввели обязательный масочный режим из-за вирусных инфекций, в том числе коронавирусной. Об этом сообщает в четверг Минздрав Белоруссии.

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"Соответствующие изменения в решение №1069, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в городе Минске внесены сегодня на заседании Минского горисполкома", - сказано в сообщении. Носить маску необходимо в общественном транспорте, метро, маршрутных такси и обычных такси. Отмечается, что это требование касается не только работников, но и посетителей всех без исключения объектов столицы.

"Контроль за соблюдением требований распространения вирусных инфекций и COVID-19 в городе усилят с сегодняшнего дня. Решение обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий", - добавили в министерстве.

Ранее масочный режим был введен в Гомельской и Могилевской областях, Бресте, Полоцке, а также в ряде вузов Минска. По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Белоруссии с начала пандемии достигло 109 357, умерли 1 022 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. В настоящее время медики выявляют более тысячи случаев инфицирования за сутки. Власти республики заявляют, что система здравоохранения готова ко второй волне. С 1 октября в Белоруссии началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований.

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БелоруссияПандемия COVID-19
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