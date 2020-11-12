Город Санья начал строительство музея космической науки и техники

ХАЙКОУ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти города Санья в южнокитайской провинции Хайнань начали строительство музея космической науки и техники, который должен стать "образцом современного экспозиционного искусства". Как сообщил информационный портал "Наньхайван", все работы будут завершены через два года.

Как уточнила администрация острова, расчетная площадь главного здания превысит 47 тыс. кв. м. Оно будет находиться на территории недавно созданного технопарка. Правительство выделило под проект земельный участок, занимающий примерно 1,6 га. Музейный комплекс будет включать четыре экспозиционно-выставочных отдела, посвященных космонавтике, науке о Земле, Вселенной и океанологии.

"Это будет образцовый объект, который внесет большой вклад в развитие музеев Хайнаня, посвященных научной тематике", - подчеркнул заместитель главы управления науки и технологий провинции Вэй Юн.

Согласно официальным данным, на Хайнане насчитывается более 30 профессиональных музеев и постоянных экспозиционных площадок, посвященных науке и технике. Все эти проекты были реализованы при поддержке государства. Индустриальная зона, где строится новый объект, предназначена для компаний, занимающихся разработкой новых аэрокосмических технологий и их внедрением в массовое производство. Предполагается, что этот район вскоре станет популярной туристической достопримечательностью.