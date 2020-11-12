Комитет рекомендовал Думе принять в I чтении проект о порядке дистанционного обучения

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект группы сенаторов во главе с вице-спикером СФ Ильясом Умахановым об определении порядка дистанционного обучения.

Законопроект, который группа парламентариев внесла в Госдуму в мае, вносит изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации" и уточняет полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части установлении порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ.

В частности, предлагается на законодательном уровне разграничить полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части координации вопросов реализации дистанционных образовательных технологий. Так, Минпросвещения предлагается наделить полномочиями по утверждению порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере общего и среднего профессионального образования, а Минобрнауки - в сфере высшего образования.

"Принятие законопроекта потребует корректировки подзаконных нормативных правовых актов в части регламентации роли и обязанностей педагогических работников, определения перечня преподаваемых в таком формате предметов, выполнения домашних заданий, продолжительности урока, проведения итоговой аттестации", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее законопроект получил положительный отзыв правительства.