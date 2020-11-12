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Пандемия COVID-19

Песков: власти стараются не допустить дефицита лекарств для лечения больных с COVID-19

Говоря о возможных ограничительных мерах, пресс-секретарь президента напомнил, что "различные меры ограничений вводится главами регионов в зависимости от той динамики, которую они наблюдают у себя на территориях"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимой ситуацию с дефицитом лекарств, необходимых для лечения больных с коронавирусом, в некоторых регионах. В беседе с журналистами в четверг представитель Кремля заверил, что власти решают эту проблему.

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"Мы знаем, что в определенных регионах дефицит возник [с лекарствами], это недопустимо. Правительство прикладывает очень энергичные усилия с тем, чтобы этого не допускать", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о возможных ограничительных мерах на федеральном уровне из-за распространения коронавируса, пресс-секретарь президента напомнил, что "различные меры ограничений вводится главами регионов в зависимости от той динамики, которую они наблюдают у себя на территориях". "Это осуществляется в рамках особых полномочий, которые были предоставлены еще весной, с наступлением пандемии", - указал Песков. По его словам, "эта практика продолжается".

Пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что "вводятся специальные меры контроля со стороны правительственного штаба". "Это необходимо для прогнозирования и планирования потребности в медикаментах с тем, чтобы избежать дефицита", - пояснил он.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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