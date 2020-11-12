В Чите открыли сквер имени маршала Жукова

ЧИТА, 12 ноября. /ТАСС/. Торжественное открытие сквера имени маршала Советского Союза Георгия Жукова прошло в четверг на одноименном проспекте в Черновском районе Читы, сообщила ТАСС пресс-служба Фонда развития Забайкальского края, при поддержке которого реализован проект.

"Сначала мы полностью очистили территорию будущего сквера от мусора, сделали отсыпку грунта, затем положили гранитную плитку и бордюры. В центре сквера установлен постамент с бюстом полководца, который изготовил начинающий скульптор из Читы Илья Царинный. А по бокам расположены две стены со стендами, один рассказывает о начале полководческой биографии Жукова, к слову, начинавшейся на Халхин-Голе, а второй посвящен его участию в Великой Отечественной войне", - приводятся в сообщении слова главы администрации Черновского района Василия Турсабаева.

В сборе средств участвовали местные предприниматели и обычные жители. Фонд развития края помог в покупке, доставке и установке тротуарной плитки, а также оплате работ по изготовлению бюста маршала. Создать сквер предложил местный совет ветеранов.

Как уточнили в пресс-службе фонда, позже в Черновском районе разобьют скверы еще двух маршалов СССР, Ивана Конева и Константина Рокоссовского. Они расположатся на двух одноименных проспектах района.

Георгий Жуков прибыл в Читу в 1939 году, откуда возглавлял советские войска в боях на реке Халхин-Гол. В год столетия полководца в 1996 году в Чите ему была открыта мемориальная доска на здании штаба ЗабВО. На мемориале воинам-забайкальцам, павшим на Халхин-Голе, воспроизведен российский орден Жукова.