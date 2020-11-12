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Мишустин: на выплаты нуждающимся семьям с детьми в 2020 году направят 123 млрд рублей

По словам премьер-министра, выплаты получат семьи, где воспитывают суммарно более 4 млн детей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. На выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет в этом году будет суммарно направлено 123 млрд рублей. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства.

"По инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет представляется ежемесячная денежная выплата, сегодня на эти цели дополнительно направим почти 62 млрд рублей, - сказал он. - Таким образом, общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 млрд рублей".

По словам Мишустина, выплаты получат семьи, где воспитывают суммарно более 4 млн детей.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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