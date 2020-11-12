"Одноклассники" запустили проект для остающихся дома во время пандемии

В проекте собраны все сервисы соцсети, которые могут быть полезны во время самоизоляции, например, сервис телемедицины "Доктис"для получения консультаций терапевтов, "Спортзал онлайн" с советами тренеров и диетологов. Также проект включает в себя информацию о мерах профилактики заражения.

"Одноклассники" запустили проект "COVID-19: Вместе - не страшно!" с полезными сервисами и контентом для поддержки пользователей, которые во время пандемии коронавируса остаются дома. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Кроме того, на странице есть информация для тех, чей бизнес пострадал во время пандемии, в частности, курс по ведению бизнеса в соцсети и продвижению товаров и услуг в разделе "ОК.Бизнес" и "Кабинет бизнеса" с тематическими сервисами соцсети. Также в гайд включена информация о видеозвонках в соцсети, которые доступны без авторизации.

С помощью нового проекта пользователи "Одноклассников" могут не только узнать актуальную информацию о коронавирусе, но и посмотреть спортивные трансляции и онлайн-концерты, совершить виртуальное путешествие с помощью тревел-блогеров и посетить онлайн-экскурсии.

Кроме того, соцсеть после введения новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом и роста заболеваемости возобновила работу ленты новостей о коронавирусе в разделе "Рекомендации". В основе ее работы - машинное обучение и алгоритмы обработки естественных языков. В ленту попадает информация из 150 федеральных и региональных СМИ, а также из Минздрава и с портала стопкоронавирус.рф.