В Якутии из-за теплой погоды может сместиться график открытия автозимников

ЯКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. График открытия автозимников (сезонная дорога в зимнее время, преимущественно по руслам рек и водоемов) может измениться из-за теплой погоды, сообщается в четверг на сайте правительства Якутии.

Движение по автозимникам открывается в зависимости от погодных условий, грузоподъемность меняется поэтапно. "Из-за теплой погоды график открытия сезонных автомобильных дорог в республике может сместиться, что связано с тонким льдом на переправах", - говорится в сообщении.

В Якутии на данный момент открыты две сезонные дороги - автозимник "Себян" на участке село Батамай - село Сегян-Кюель с разрешением движения транспорта с общей массой до 20 тонн в Кобяйском районе и автозимник "Арктика" на участке поселок Черский - граница Чукотского АО с разрешением движения транспорта с общей массой до 20 тонн в Нижнеколымском районе.

Казенное предприятие Якутии "Дороги Арктики" в этом сезоне будет заниматься обслуживанием автозимников общей протяженностью более 6 300 км. Для этого будет привлечено 104 единицы снегоуборочной и 100 единиц вспомогательной техники. "На данный момент работы по трассировке основных автозимников уже ведутся, их открытие ожидается с опозданием от утвержденного графика на 10-14 дней в зависимости от погоды", - отмечается в сообщении.

"В рамках вопроса открытия автозимников одним из главных вопросов является обеспеченность северных и арктических районов республики топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР). <…> Обеспеченность республики по всем видам ТЭР составляет 814,7 тыс. тонн, что даст бесперебойную работу объектов ЖКХ и энергетики до устойчивого открытия автозимников", - добавили в пресс-службе.